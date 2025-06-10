Môi giới và cuộc vật lộn để tồn tại

“Có nhiều sàn không trả lương cho nhân viên, hoặc chỉ trả khoảng 5 triệu đồng/tháng. Nhân viên môi giới chỉ có thu nhập khi tìm được khách hàng, bán được nhà. Với mỗi sản phẩm bán được, hoa hồng là 5 - 7%, sàn sẽ cắt lại chi phí hoạt động, nhân viên môi giới chỉ được 2 - 3%”, anh Hoàng Anh cho biết.

Bên cạnh đó, anh Hoàng Anh cho biết, nhân viên môi giới đang rất khó khăn trong việc bán hàng, bởi lượng hàng được các doanh nghiệp mở bán nhiều, nhưng lượng khách mua rất thấp. Để có thể tiếp cận được khách hàng, họ phải tự chi từ 3 tới 5 triệu đồng mỗi tháng để chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tiếp cận khách hàng.

Tháng 7/2025, một sàn môi giới bất động sản mang tên T.A Land tại đường Phan Văn Hớn, TP.HCM tuyên bố đóng cửa dù mới thành lập đầu tháng 3/2025. Lý do là sau 4 tháng hoạt động, doanh nghiệp không bán được sản phẩm nào dù có trong tay 50 nhân viên môi giới và 5 dự án tham gia bán.

“Dòng sản phẩm nhà phố, đất nền mà chúng tôi tham gia bán giai đoạn hiện nay có rất nhiều chủ đầu tư mở bán, nhưng thực tế số khách hàng mua các sản phẩm này rất thấp. Trong khi đó, chi phí hoạt động doanh nghiệp khá cao, buộc tôi phải dừng hoạt động công ty”, Giám đốc Công ty T.A Land giải thích.

Ông Lê Thanh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Quang Huy Group tại tỉnh Tây Ninh cho biết, thị trường đang hồi phục, nhưng là sự hồi phục một chiều - các chủ đầu tư liên tục mở bán dự án mới. Tuy nhiên, chiều còn lại, người mua chưa thể hồi phục và đây chính là áp lực của các sàn môi giới.

Theo ông Toàn, sàn môi giới phải luôn có sẵn nguồn vốn để khi tham gia bán hàng tại một dự án, thì phải ký quỹ hàng trăm triệu đồng cho chủ đầu tư. Toàn bộ chi phí lương nhân viên, chi phí vận hàng doanh nghiệp… trông vào khoản hoa hồng bán hàng. Nhưng hiện nay, lượng giao dịch mỗi tháng đều rất thấp, có tháng không có giao dịch, vì vậy doanh nghiệp môi giới đang phải vật lộn để tồn tại.

“Có những buổi mở bán dự án, khách hàng đã chốt căn, đặt cọc mua sản phẩm, nhưng tại lễ mở bán, chủ đầu tư thông báo có nhiều sàn môi giới cũng đăng ký mua căn đó cho khách hàng mình, buộc nhân viên môi giới phải giành nhau phiếu đặt chỗ. Nếu không có được tấm giấy này, tức là không thể có sản phẩm bán cho khách hàng và phải trả lại tiền cho khách, mất uy tín, mất khách hàng, mất luôn khoản tiền hoa hồng nếu bán được hàng”, ông Toàn nói.