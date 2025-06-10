Môi giới và cuộc vật lộn để tồn tại

|Nhân viên môi giới bất động sản đang rất khó khăn trong việc bán hàng
Nhân viên môi giới phải vật lộn
Mới đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nhiều nhân viên môi giới bất động sản giành giật nhau một tờ giấy tại buổi mở bán Dự án Orchard Grand ở phường Bình Dương, TP.HCM. Sau khi xem clip, nhiều người đặt câu hỏi: đây là cảnh dàn dựng của các môi giới bất động sản hay là thực tế của thị trường? Theo tìm hiểu của phóng viên, vụ việc này là có thật, không phải là dàn cảnh để tạo sốt ảo của Dự án.
Ông Hà Văn Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản TTA Land cho biết, tờ giấy mà các nhân viên môi giới giành nhau là tờ phiếu đặt cọc mua một căn hộ tại Dự án Orchard Grand. Sự việc này đến từ câu chuyện chủ đầu tư không mở rỏ hàng cho các sàn môi giới có thể đặt cọc mua ngay từ đầu các căn nhà có vị trí đẹp như căn góc, hai mặt tiền…, mà để khi mở bán dự án mới chính thức mở rỏ hàng cho khách hàng đặt cọc mua sản phẩm.
“Sản phẩm có vị trí đẹp, cơ hội sinh lời cao, nhưng số lượng có hạn, trong đó 3 sàn đã có khách hàng đặt cọc, nên yêu cầu nhân viên phải giành được tờ phiếu đặt cọc căn nhà trên. Bên cạnh đó, giá trị căn nhà này lên tới hàng chục tỷ đồng, mức hoa hồng môi giới theo đó sẽ khá lớn”, ông Thiện giải thích.
Theo anh Nguyễn Hoàng Anh, nhân viên môi giới Sàn giao dịch TPI Land tại phường Dĩ An, TP.HCM, hiện nay, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản không tổ chức bán hàng như trước kia. Họ không mở rỏ hàng để phân bổ cho các sàn, mà yêu cầu các sàn ký quỹ và “ôm hàng” bằng việc tự bỏ tiền túi đặt cọc giữ chỗ các sản phẩm, thì mới có thể chắc chắn có sản phẩm bán cho khách hàng.
Bên cạnh đó, anh Hoàng Anh cho biết, nhân viên môi giới đang rất khó khăn trong việc bán hàng, bởi lượng hàng được các doanh nghiệp mở bán nhiều, nhưng lượng khách mua rất thấp. Để có thể tiếp cận được khách hàng, họ phải tự chi từ 3 tới 5 triệu đồng mỗi tháng để chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội nhằm tiếp cận khách hàng.
“Có nhiều sàn không trả lương cho nhân viên, hoặc chỉ trả khoảng 5 triệu đồng/tháng. Nhân viên môi giới chỉ có thu nhập khi tìm được khách hàng, bán được nhà. Với mỗi sản phẩm bán được, hoa hồng là 5 - 7%, sàn sẽ cắt lại chi phí hoạt động, nhân viên môi giới chỉ được 2 - 3%”, anh Hoàng Anh cho biết.
Doanh nghiệp môi giới không ngoại lệ
Tháng 7/2025, một sàn môi giới bất động sản mang tên T.A Land tại đường Phan Văn Hớn, TP.HCM tuyên bố đóng cửa dù mới thành lập đầu tháng 3/2025. Lý do là sau 4 tháng hoạt động, doanh nghiệp không bán được sản phẩm nào dù có trong tay 50 nhân viên môi giới và 5 dự án tham gia bán.
“Dòng sản phẩm nhà phố, đất nền mà chúng tôi tham gia bán giai đoạn hiện nay có rất nhiều chủ đầu tư mở bán, nhưng thực tế số khách hàng mua các sản phẩm này rất thấp. Trong khi đó, chi phí hoạt động doanh nghiệp khá cao, buộc tôi phải dừng hoạt động công ty”, Giám đốc Công ty T.A Land giải thích.
Ông Lê Thanh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Quang Huy Group tại tỉnh Tây Ninh cho biết, thị trường đang hồi phục, nhưng là sự hồi phục một chiều - các chủ đầu tư liên tục mở bán dự án mới. Tuy nhiên, chiều còn lại, người mua chưa thể hồi phục và đây chính là áp lực của các sàn môi giới.
Theo ông Toàn, sàn môi giới phải luôn có sẵn nguồn vốn để khi tham gia bán hàng tại một dự án, thì phải ký quỹ hàng trăm triệu đồng cho chủ đầu tư. Toàn bộ chi phí lương nhân viên, chi phí vận hàng doanh nghiệp… trông vào khoản hoa hồng bán hàng. Nhưng hiện nay, lượng giao dịch mỗi tháng đều rất thấp, có tháng không có giao dịch, vì vậy doanh nghiệp môi giới đang phải vật lộn để tồn tại.
“Có những buổi mở bán dự án, khách hàng đã chốt căn, đặt cọc mua sản phẩm, nhưng tại lễ mở bán, chủ đầu tư thông báo có nhiều sàn môi giới cũng đăng ký mua căn đó cho khách hàng mình, buộc nhân viên môi giới phải giành nhau phiếu đặt chỗ. Nếu không có được tấm giấy này, tức là không thể có sản phẩm bán cho khách hàng và phải trả lại tiền cho khách, mất uy tín, mất khách hàng, mất luôn khoản tiền hoa hồng nếu bán được hàng”, ông Toàn nói.