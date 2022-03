Môi giới thiếu nữ bán dâm giá gần 2 triệu mỗi lượt, 5 đối tượng bị khởi tố

Công an làm việc với đối tượng

Trong số các gái bán dâm do hai đối tượng trên môi giới có 2 thiếu nữ bán dâm chưa đủ 18 tuổi (một người SN 2005 và một người SN 2007).



Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ ngày 7-14/11/2021, N. và H. đã môi giới cho hai thiếu nữ bán dâm 5 lần với giá mua dâm từ 500 ngàn đồng - 1,8 triệu đồng mỗi lượt. Sau mỗi giao dịch, các cô gái bán dâm phải trả tiền công cho người môi giới khoảng 50% số tiền bán dâm có được.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.