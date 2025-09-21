Môi giới địa ốc miền Bắc rầm rộ Nam tiến

Ông Tuấn nhận định, nhà đầu tư miền Bắc thường có xu hướng đi theo các chủ đầu tư lớn. Do đó, việc các tập đoàn tên tuổi như Ecopark, Vingroup, MIK… đẩy mạnh phát triển dự án tại khu vực phía Nam đã kéo theo dòng vốn từ phía Bắc, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp môi giới miền Bắc bám sát và Nam tiến.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, từ đầu năm 2025 đến nay đã xuất hiện làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của các doanh nghiệp và nhà đầu tư bất động sản phía Bắc vào thị trường phía Nam nhằm tham gia phân phối các dự án. Khi hiện diện tại TP.HCM, các sàn này đồng thời mang theo một lượng lớn khách hàng, chủ yếu tập trung đầu tư vào khu vực vùng ven.

Ngoài ra, hàng loạt thương hiệu môi giới bất động sản phía Bắc như Sky Realty, Newstarland, BHS Group cũng bắt tay với nhiều sàn môi giới nhỏ tại miền Bắc để “kéo quân” vào TP.HCM, liên tiếp khai trương chi nhánh tại đây.

Môi giới chạy theo nhà đầu tư

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Phú Đông cho biết, hiện doanh nghiệp đang triển khai bán hai dự án chung cư tại TP.HCM. Chỉ tính từ đầu tháng 8 đến nay, lượng khách hàng phía Bắc mua nhà tại các dự án này đã tăng mạnh so với giai đoạn đầu năm 2025. Đáng chú ý, phần lớn lượng khách này đến từ các công ty phân phối phía Bắc đang tham gia bán hàng cho dự án.

“Từ tháng 8, khi các doanh nghiệp môi giới phía Bắc tham gia phân phối sản phẩm, cũng là lúc lượng khách hàng đầu tư phía Bắc mua nhà của chúng tôi tăng đột biến. Điểm chung của nhóm khách này là chọn sản phẩm có hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện với trung tâm TP.HCM, mức giá dưới 40 triệu đồng/m2, tiềm năng cho thuê và khả năng sinh lời sau khi bàn giao cao. Ngoài ra, khách hàng phía Bắc thường thanh toán nhanh để được hưởng chiết khấu cao”, bà Thảo chia sẻ.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, một khảo sát mới đây cho thấy từ đầu năm 2025 đến nay có tới 66% nhà đầu tư Hà Nội quan tâm đến cơ hội ở thị trường TP.HCM. Còn ông Thái Hiểu Thương cho rằng, đây là thời điểm thích hợp để cơ cấu lại danh mục đầu tư, khi nhà đầu tư đang tìm đến những tài sản có khả năng tăng giá mạnh.

Bất động sản phía Nam bước vào chu kỳ phục hồi với động lực từ hạ tầng giao thông bứt phá và tốc độ đô thị hóa nhanh. Các phân khúc chung cư và đất nền tại Bình Dương, Long An, Đồng Nai hay Cần Thơ vẫn còn nhiều dư địa sinh lời. Trước nhu cầu này, các doanh nghiệp môi giới như Mai Việt đã chủ động mở văn phòng, tìm kiếm dự án để xin phân phối, đón đầu làn sóng đầu tư từ phía Bắc.