Môi đỏ thẫm, mắt khói thập niên 90 là xu hướng trang điểm mùa thu

Mắt khói thập niên 90: Trang điểm mắt theo phong cách thập niên 90 đang trở lại mạnh mẽ. Những gam màu nâu đất, taupe hay xám mờ mang hơi hướng retro giúp đôi mắt có chiều sâu và tinh tế mà không cần đến ánh nhũ lấp lánh. Bạn chỉ cần tán phấn mắt lì trên bầu mắt, kết hợp eyeliner mảnh và lớp nền matte hoặc satin. Để khuôn mặt không bị khô cứng, hãy nhấn thêm highlighter dạng kem ở xương gò má để tạo độ sáng vừa phải. Đây là phong cách lý tưởng cho môi trường công sở, sự kiện ban ngày và rất dễ kết hợp cùng son nude hoặc son nâu nhẹ.