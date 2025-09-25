Môi đỏ thẫm, mắt khói thập niên 90 là xu hướng trang điểm mùa thu
25/09/2025 22:07
Mùa thu năm nay đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của những gam màu trầm ấm, phong cách gợi nhớ thập niên 90 nhưng được “nâng cấp” hiện đại.
Môi đỏ rượu vang: Sắc son đỏ rượu vang, đỏ nâu hay berry trở thành biểu tượng đặc trưng của mùa thu, mang lại vẻ đẹp trưởng thành, bí ẩn và cá tính. Sau mùa hè với son dưỡng nhẹ nhàng, chị em thường tìm đến sắc môi đậm như một sự chuyển mình rõ rệt, đồng thời cũng là lựa chọn tôn da cho nhiều tông da châu Á. Để đạt hiệu ứng chuẩn, bạn nên kẻ viền môi bằng chì màu nâu espresso hoặc đỏ đất, sau đó phủ son lì hoặc son bóng tông đậm. Một chút son bóng trong suốt ở lòng môi giúp đôi môi thêm căng mọng.
Mắt khói thập niên 90: Trang điểm mắt theo phong cách thập niên 90 đang trở lại mạnh mẽ. Những gam màu nâu đất, taupe hay xám mờ mang hơi hướng retro giúp đôi mắt có chiều sâu và tinh tế mà không cần đến ánh nhũ lấp lánh. Bạn chỉ cần tán phấn mắt lì trên bầu mắt, kết hợp eyeliner mảnh và lớp nền matte hoặc satin. Để khuôn mặt không bị khô cứng, hãy nhấn thêm highlighter dạng kem ở xương gò má để tạo độ sáng vừa phải. Đây là phong cách lý tưởng cho môi trường công sở, sự kiện ban ngày và rất dễ kết hợp cùng son nude hoặc son nâu nhẹ.
Má hồng rực rỡ: Nếu những mùa trước, xu hướng má hồng nhẹ nhàng thì mùa thu này lại là ''sân chơi'' của những gam hồng rực rỡ, coral hoặc đỏ gạch. Phấn má được đánh rộng từ gò má kéo dài lên thái dương, mang đến sự tươi trẻ và bừng sáng ngay lập tức. Các chuyên gia gợi ý kết hợp má hồng kem trước rồi phủ thêm phấn bột để tăng độ bền màu, thậm chí phối hai màu, coral ấm ở dưới, hồng lạnh ở trên để tạo chiều sâu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho makeup ban ngày, đi dạo ngoài trời.
Chân mày bồng bềnh: Khác với dáng mày xếp lớp cứng nhắc từng gây sốt, mùa này xu hướng chân mày dày, bồng bềnh và mềm mại đã ''lên ngôi''. Kiểu chân mày này tạo sự tự nhiên, gần gũi nhưng vẫn sang trọng. Chỉ cần dùng gel trong để cố định dáng, sau đó thêm vài nét chì mảnh để làm đầy những khoảng thưa là đủ. Dáng mày dày dễ dàng kết hợp với mọi phong cách, từ trang điểm tự nhiên ban ngày đến kiểu cá tính sắc sảo cho buổi tiệc tối.
Đôi mắt tiệc tùng: Những cô gái ưa thích sự nổi loạn chắc chắn sẽ yêu thích xu hướng ''party girl eyes''. Điểm nhấn nằm ở eyeliner đen kẻ sát mí, kết hợp cùng phấn nhũ ánh đồng, than xám để tạo hiệu ứng sắc sảo đầy cuốn hút. Bí quyết là tán nhũ ở trung tâm bầu mắt để bắt sáng, nhấn phấn matte tối ở đuôi mắt và hoàn thiện bằng mascara chuốt dày. Phong cách này mang lại cảm giác phóng khoáng, tự do, cực kỳ phù hợp cho các buổi tiệc đêm, concert hoặc streetstyle cá tính.
Mắt berry lãng mạn: Gam màu berry tím đỏ, đỏ rượu không chỉ xuất hiện trên môi mà còn lan sang bầu mắt, trở thành xu hướng lãng mạn cho mùa thu. Phấn mắt berry giúp ánh nhìn thêm chiều sâu và quyến rũ, đặc biệt khi kết hợp cùng son berry-nâu đồng bộ. Để tạo hiệu ứng mềm mại, phấn mắt berry được tán đậm ở bầu mắt rồi dùng cọ sạch blend viền thật mượt. Khi đi cùng lớp nền căng bóng, phong cách này mang đến diện mạo vừa ngọt ngào vừa bí ẩn, lý tưởng cho những buổi hẹn hò.