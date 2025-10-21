Mọi dịch vụ công phải đến tận tay người dân, không phân biệt vùng miền

Ngày 21/10, Bộ KH&CN tổ chức Chương trình Chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025 với chủ đề: “Chuyển đổi số: Nhanh hơn - hiệu quả hơn - gần dân hơn”.

Chủ đề thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Chính phủ và khát vọng của toàn dân tộc - đưa công nghệ số trở thành động lực chủ đạo của phát triển, để chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Mọi người dân phải được phục vụ trên nền tảng số

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định: “Chúng ta có thể tự hào khi Việt Nam đã vươn lên nhóm quốc gia có tốc độ phát triển chính phủ số và kinh tế số nhanh hàng đầu khu vực. Nhận thức xã hội đã thay đổi rõ rệt; thể chế, chính sách từng bước hoàn thiện; hạ tầng số được đầu tư mạnh mẽ; năng lực viễn thông, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và an toàn thông tin được nâng tầm đáng kể”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đã đến lúc chúng ta phải chuyển từ “nhận thức” sang “năng lực”, từ “số hóa” sang “tạo giá trị số”, biến quyết tâm thành hành động, biến hành động thành kết quả thực chất.

Theo thống kê, 80% dịch vụ công đã được xử lý hoàn toàn trên môi trường số, kinh tế số chiếm gần 20% GDP, hàng trăm nghìn cán bộ, công chức đã được bồi dưỡng kỹ năng số, và mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng đã phủ khắp cả nước.