Mối đe dọa tiềm ẩn trong thế giới game đang tấn công vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Dữ liệu này cho thấy chỉ riêng nền tảng Steam đã có tới 5,7 triệu tài khoản bị tấn công bởi mã độc đánh cắp thông tin (infostealer malware). Loại mã độc nguy hiểm này cũng là nguyên nhân khiến 6,2 triệu tài khoản trên các ứng dụng game lớn khác như Epic Games Store, Battle.net, Ubisoft Connect, GOG và EA bị lộ thông tin.

Dựa trên dữ liệu từ các tệp log của mã độc, đội ngũ Kaspersky Digital Footprint Intelligence đã phân tích các thông tin đăng nhập Steam bị rò rỉ có liên quan đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Kết quả cho thấy Thái Lan đứng đầu danh sách với gần 163.000 tài khoản bị lộ, tiếp theo là Philippines với 93.000 cặp tên đăng nhập-mật khẩu. Việt Nam cũng nằm trong top 3 với gần 88.000 tài khoản. Ngược lại, các quốc gia có số liệu thấp nhất là Trung Quốc, Sri Lanka và Singapore, với lần lượt khoảng 19.000, 11.000 và 4.000 thông tin đăng nhập.