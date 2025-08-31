Mới 31/8, người dân đã căng bạt, đặt gạch giữ chỗ để xem diễu binh ngày 2/9

31/08/2025 18:04

Ngay từ trưa 31/8, dọc các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình và khu vực trung tâm Hà Nội, người dân đã căng bạt, mang đồ ăn uống để giữ chỗ chờ xem diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày 2/9.

z6963954780585-a6c948de98ee4d7424d4c2b97390859a.jpg
Ngay từ trưa 31/8, nhiều người dân khắp các tỉnh thành đổ về Thủ đô, đã mang theo ghế nhựa, chiếu, thậm chí cả vali ra phố để giữ chỗ đẹp chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.
z6963954682937-0fbcef04a13ce14a6891ed658349c510.jpg
Các vỉa hè, gốc cây, ghế đá công viên quanh đường Hùng Vương, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu… trở thành vị trí "vàng” được săn lùng.
z6963954606361-7f7aae4e657a6f0b5adad609448dc9ee.jpg
z6963954651237-ee2d34200da65873d1aa95473879be57.jpg
z6963954677986-0b87d649d5bc5304386cfeec2da469d9.jpg
z6963954695495-d297daaf35cb75bdcc95e013f7c35044.jpg
Để tránh chen chúc sát giờ, nhiều gia đình mang theo ghế nhựa, chiếu cói, thậm chí cả chăn màn, đồ ăn thức uống để “đóng chốt” từ sớm.
z6963954607463-2ac6ddf42ee8a33bd2f1b67b56cf297c.jpg
Nhiều gia đình tranh thủ nghỉ ngơi tại các nhà bạt dã chiến tránh mưa, nắng.
z6963954739579-67a37ba568870d386e293a147e25ff02.jpg
Vượt qua nắng mưa, những bữa cơm vội trên vỉa hè, hay giấc ngủ chập chờn ngoài trời, tất cả đều chỉ để đổi lấy khoảnh khắc chứng kiến màn diễu binh, diễu hành hoành tráng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.
z6963954585632-c334b6a2c14048c06c7e238bf61552b3.jpg
Vì ở lại nhiều ngày, một số gia đình còn chuẩn bị nhu yếu phẩm, đồ ăn thức uống,.. chất đầy vali để mang tới điểm chờ.
z6963954597753-98a0739e974d4108b252e6783689ed08.jpg
'Hành trang' quen thuộc của người dân khi tham gia xem lễ diễu binh.
z6963954598095-96c3c257667b2b1666b325bd4bd65dc1.jpg
Ông Hoàng Minh Giám (Đan Phượng) đã tới điểm trước cửa Ga Hà Nội để giữ chỗ từ sáng sớm 31/8. "Sáng nay đi qua khu vực này thấy mọi người đã bắt đầu lấy chỗ để xem diễu binh, tôi phải giữ chỗ cho 5 người nên phải đến từ sớm không hết. Tranh thủ tôi cũng vừa chạy xe và bán cờ phục vụ người dân", ông Giám chia sẻ.
z6963954668802-9b21adc0ef128c2d63b4243e16081163.jpg
Một số người dân đã mặc trang phục áo dài từ sớm để chờ đợi tới ngày 2/9.
z6963954620801-5c0af2edd520d9243c52962c9c1deaf9.jpg
z6963954704454-2f4c7e2e507bf9aa35050ed338c362e9.jpg
z6963954743308-964d8610db02ab5ca6804eabcb744310.jpg
z6963954757150-ab3feb6e2813b1118217134821fe5b3c.jpg
Muôn kiểu "đặt gạch" giữ chỗ độc lạ dọc các tuyến phố trung tâm của Hà Nội.
z6963954732530-f1e3117e9e9d05bbe977a9e42f890721.jpg
Các điểm nóng quanh Quảng trường Ba Đình được lực lượng chức năng tuần tra liên tục. Công an đã liên tục nhắc nhở người dân không căng bạt chắn đường, không tụ tập quá đông một chỗ, đồng thời phối hợp dọn rác để giữ vệ sinh.
Theo tienphong.vn
https://tienphong.vn/moi-318-nguoi-dan-da-cang-bat-dat-gach-giu-cho-de-xem-dieu-binh-ngay-29-post1774495.tpo
Copy Link
https://tienphong.vn/moi-318-nguoi-dan-da-cang-bat-dat-gach-giu-cho-de-xem-dieu-binh-ngay-29-post1774495.tpo
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Mới 31/8, người dân đã căng bạt, đặt gạch giữ chỗ để xem diễu binh ngày 2/9
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO