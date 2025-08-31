Mới 31/8, người dân đã căng bạt, đặt gạch giữ chỗ để xem diễu binh ngày 2/9

Ngay từ trưa 31/8, dọc các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình và khu vực trung tâm Hà Nội, người dân đã căng bạt, mang đồ ăn uống để giữ chỗ chờ xem diễu binh Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, ngày 2/9.
Để tránh chen chúc sát giờ, nhiều gia đình mang theo ghế nhựa, chiếu cói, thậm chí cả chăn màn, đồ ăn thức uống để “đóng chốt” từ sớm.
