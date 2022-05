Mới 3 tuổi, quý tử nhà Bảo Trần đã bộc lộ tính cách con nhà nòi

Nhân dịp sinh nhật con trai 3 tuổi, mới đây Bảo Trần hào hứng chia sẻ loạt ảnh về cậu bé Cao Triết trên trang cá nhân.

Hình ảnh ghi lại quý tử nhà Bảo Trần - Trang Pilla ngồi trước chiếc bánh sinh nhật được trang trí bởi nhiều hình siêu nhân, đúng sở thích của Cao Triết.

Dù không phải là một bữa tiệc quá hoành tráng song Cao Triết vẫn rất phấn khích khi được bố mẹ làm sinh nhật. Dưới sự hưởng ứng của mọi người, cậu nhóc thích thú vừa vỗ tay vừa hát "Happy Birthday" và cầu nguyện.

Clip cậu nhóc đón sinh nhật ấm cúng bên người thân.

Loạt khoảnh khắc về Cao Triết mới đây lập tức gây chú ý. Ngoài gửi lời chúc, mọi người còn bày tỏ bất ngờ trước ngoại hình phổng phao, càng lớn càng kháu khỉnh, đẹp trai của cậu bé.

Đặc biệt, Bảo Trần còn tiết lộ tính cách của Cao Triết. Theo đó, mới 3 tuổi nhưng cậu nhóc đã rất biết ăn nói, cư xử, tôn trọng và yêu thương mọi người.