Mới 3 tuổi con gái Quế Ngọc Hải đã biết nịnh nọt bố

Tuyển Việt Nam đang trong thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi hội quân trở lại vào ngày 13/1 để chuẩn bị cho 2 trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần lượt gặp Australia và Trung Quốc vào các ngày 27/1 và 1/2.

Những ngày qua, các tuyển thủ thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên người thân. Nếu Đỗ Duy Mạnh, Đình Trọng tranh thủ đưa gia đình đi du lịch, trung vệ Bùi Tiến Dũng làm chân gói quà tết cho vợ,... Quế Ngọc Hải mới đây hào hứng chia sẻ clip được con gái nói lời yêu thương.

Your browser does not support the video tag.

Mới 3 tuổi con gái Quế Ngọc Hải đã dẻo miệng không ai bằng.

Trong video, Quế Ngọc Hải được con gái Sunny hết lời khen ngợi: "Ba là người đẹp trai nhất trên đời". Đáp lại, nam cầu thủ hóm hỉnh: "Cuối cùng chỉ có con gái mình nói thật lòng".

Giọng nói lơ lớ cùng biểu cảm và hành động khi nói của cô bé khiến Hải "Quế" vô cùng hạnh phúc, mọi người thì thích thú trước sự đáng yêu của em.