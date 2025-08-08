Mỗi 1.000km, chủ xe siêu sang Bentley lỗ ngang một chiếc Toyota Yaris Cross mới

Các mẫu xe siêu sang tại Việt Nam thường có mức khấu hao khá lớn dù sử dụng rất ít, dù đó là mẫu xe hiếm hay phổ biến với giới nhà giàu. Thậm chí, một số xe được nhiều đại gia Việt sử dụng như Rolls-Royce Cullinan vẫn giảm giá tới hơn 15 tỷ chỉ sau vài năm sử dụng.

Ảnh: Hồng Quân

Gần đây, một chiếc Bentley Continental GT được đơn vị kinh doanh xe sang có tiếng tại Hà Nội chào bán với giá chỉ hơn 3,6 tỷ đồng. Theo chia sẻ của người bán, xe thuộc đời 2013 nhưng hiện tại mới lăn bánh vỏn vẹn 15.000km (tương đương 1.250 km/năm). Mức “ODO” này rất thấp so với những xe cùng đời khiến nhiều người bất ngờ.

Ảnh: Hồng Quân

Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, tại thời điểm mua mới, mẫu xe này có giá lên tới hơn 13 tỷ đồng sau khi đóng đầy đủ các loại thuế phí. Để hoàn tất thủ tục lăn bánh, chủ xe cần bỏ ra số tiền không dưới 14 tỷ đồng. Như vậy, cứ mỗi 1.000 km, chủ nhân chiếc Continental GT chịu khoản lỗ lên tới 700 triệu đồng, bằng một chiếc SUV hạng B mua mới như Toyota Yaris Cross hay gần bằng mẫu VinFast Limo Green.