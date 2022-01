Modric và Benzema lập công, Real đoạt Siêu cúp Tây Ban Nha

Highlights Real Madrid 2-0 Bilbao:

Your browser does not support the video tag.

Ghi bàn: Modric (38'), Benzema (52' pen)

Đối đầu Bilbao ở chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha Real Madrid sớm triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, "Kền kền trắng" đã gặp khá nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt của đối phương.