MobiFone tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số

Ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng giám đốc MobiFone và các doanh nghiệp số xuất sắc ký kết Thỏa thuận hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số.

Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chuyển đổi số theo Quyết định số 377/QĐ-BTTTT (tại địa chỉ SMEdx.gov.vn) do Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) chủ trì triển khai từ năm 2021. Chương trình đã thu hút hơn 16.000 doanh nghiệp SMEs sử dụng nền tảng số để chuyển đổi số. Mục tiêu của chương trình là đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp SMEs, hỗ trợ tư vấn, giúp doanh nghiệp xác định chiến lược chuyển đổi số, nhờ đó tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số bằng chính các hạ tầng số, nền tảng, dịch vụ và giải pháp số “Make in Vietnam” (sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, do Việt Nam làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất) với sự đồng hành của các doanh nghiệp số xuất sắc Việt Nam.