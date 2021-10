MobiFone Meeting - Giải pháp họp trực tuyến tiện ích Make in Vietnam

Tiện lợi: Với tính năng tạo cuộc họp với tên, mật khẩu và người quản trị, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng dễ dàng chỉ với vài cú click chuột đã có thể hoàn toàn nối được tất cả mọi thành viên trên mọi miền đất nước. Chỉ cần có liên kết hoặc mã cuộc họp là toàn bộ quý đối tác - khách hàng hay nhân viên đều có thể tham gia vào cuộc họp nhanh chóng mà không cần cài đặt phần mềm phức tạp, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Trò chuyện dễ dàng: Dùng hoàn toàn được trò chuyện với nhau thông qua ứng dụng chat chung và cả chat riêng trong suốt quá trình họp. Từ đó giúp bạn dễ dàng trao đổi mọi thông tin riêng tư vô cùng thuận lợi mà không cần phải sử dụng các ứng dụng khác.

An toàn, bảo mật: Với hệ thống server được đặt tại Data Center của MobiFone tại Việt Nam, đáp ứng những tiêu chuẩn bảo mật an ninh mạng trong và ngoài nước, cùng với các cơ chế bảo mật phòng họp, ứng dụng, các cuộc họp của khách hàng luôn được MobiFone chú trọng đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất giúp các doanh nghiệp an tâm về thông tin nội bộ của mình.