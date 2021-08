MobiFone “chia lửa” cùng nhân dân TP.HCM trong những ngày cao điểm chống dịch Covid-19

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cao nhất cho TP.HCM chống dịch, nhà mạng MobiFone cũng thực hiện nhiều chính sách để “chia lửa” cùng bà con nhân dân và khách hàng ở địa bàn trọng yếu, nơi MobiFone giữ vai trò dẫn dắt thị trường.

Khuyến mại 50% dành riêng cho khách hàng tại TP.HCM

Ngày 22/8/2021, một ngày trước khi TP.HCM bước vào đợt tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội, với tinh thần “đồng hành vượt qua mùa dịch”, MobiFone dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt tặng 50% mệnh giá nạp tiền vào tài khoản khuyến mại cho các thuê bao trả trước tại địa bàn TP.HCM.

Như vậy, cùng với các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, thuốc men… đang được gấp rút tích trữ chuẩn bị cho những ngày cam go và quyết liệt sắp tới thì trong giỏ hàng thiết yếu của các gia đình, những người dân TP.HCM đã có một món quà ý nghĩa được MobiFone lặng lẽ mang đến và đặt vào, tiếp sức cho người dân TP.HCM vượt qua chuỗi ngày dài gắng gỏi chống chọi lại đại dịch. Đó là những đồng tiền cước phí do nhà mạng trao tặng với mỗi đồng thẻ nạp, giá trị sẽ được nhân lên 1,5 lần, không giới hạn số lần nạp tiền và mệnh giá nạp. Nhờ đó, trong bối cảnh cách ly ngặt nghèo do Covid-19, người dân có thể gọi điện, liên lạc hỏi thăm, động viên nhau vượt qua đại dịch, dùng internet cho việc học tập, thư giãn.. để giữ cho các hoạt động học tập, làm việc được duy trì, tiếp nối. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ khuyến mại của MobiFone cho riêng ngày 22/8/2021 là 2,4 tỉ đồng.