Mô tô phân khối lớn va chạm với xe máy ở Hà Nội, một người bị đứt lìa chân

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe Honda Wave Alpha bị thương nặng, trong đó có 1 người bị đứt lìa một chân. Người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn bị xây xát. Ngoài ra, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng để cấp cứu các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.