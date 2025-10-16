Mô tô phân khối lớn va chạm với xe máy ở Hà Nội, một người bị đứt lìa chân

Đình Hiếu| 16/10/2025 08:09

Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông trên đường Trịnh Văn Bô (phường Xuân Phương, Hà Nội) khiến 2 người bị thương.

Sáng 16/10, đại diện Đội CSGT đường bộ số  6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy, khiến 2 người bị thương. Trong đó, một người bị đứt lìa một chân.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 15/10, tại đường Trịnh Văn Bô (phường Xuân Phương, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy. Thời điểm này, một người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn đi nhanh đã va chạm với xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha đang chở hai người.

563280000 1606828716971931 78251428107143643 n 89.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Trịnh Văn Bô. Ảnh: M.T

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi trên xe Honda Wave Alpha bị thương nặng, trong đó có 1 người bị đứt lìa một chân. Người đàn ông điều khiển mô tô phân khối lớn bị xây xát. Ngoài ra, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phân luồng giao thông, giải quyết vụ tai nạn; đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng để cấp cứu các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/mo-to-phan-khoi-lon-va-cham-voi-xe-may-o-ha-noi-mot-nguoi-bi-dut-lia-chan-2453173.html
