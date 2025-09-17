Mở rộng thanh toán xuyên biên giới: Nhất cử lưỡng tiện

Từng bước mở rộng thanh toán xuyên biên giới
Sau khi kết nối thành công việc quét QR thanh toán bằng Việt Nam Đồng tại 5 quốc gia châu Á (Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia), Zalopay đã tiếp tục mở rộng tính năng này tại Trung Quốc, giúp người dùng dễ dàng hơn khi chi tiêu các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ.
Bước đi mới từ Zalopay được xem là sẽ giúp thị trường thêm đa dạng hơn khi việc thanh toán nay đã dễ dàng hơn, tránh những bất cập về việc đổi tiền, gia tăng tự chủ và nâng cao vị thế kinh tế số của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.
Cũng tại thị trường này, thông tin từ NAPAS cho biết việc kết nối hệ thống thanh toán song phương với Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cuối.
"Theo kế hoạch, du khách Trung Quốc sẽ có thể sử dụng trực tiếp ứng dụng và tài khoản ngân hàng nội địa để quét QR, chi tiêu tại Việt Nam ngay từ Quý 4/2025", NAPAS thông tin.
Không chỉ dừng lại ở chiều vào, hai bên cũng chuẩn bị cho bước đi quan trọng hơn từ đầu năm 2026 khi người dùng Việt Nam có thể dùng chính tài khoản và ứng dụng ngân hàng nội địa để thanh toán trực tiếp khi sang Trung Quốc.
Với sự bùng nổ mạnh mẽ của thanh toán không tiền mặt tại Trung Quốc, đây được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong tiến trình số hóa hạ tầng thanh toán xuyên biên giới giữa hai quốc gia.
Trước đó, từ tháng 6/2025, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 cũng cho biết đã kết nối thanh toán VietQR cùng với các hệ thống thanh toán quốc tế bao gồm Thái Lan (PromptPay), Indonesia (QRIS), Malaysia (DuitNow QR), Singapore (SGQR+), và Campuchia (KHQR).
Việc này cho phép người Việt có thể dùng ứng dụng ngân hàng như thông dụng để quét mã QR tại các quốc gia trên và thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam nhanh chóng và thuận tiện.
Đẩy mạnh kinh tế số Việt Nam trên trường quốc tế
Từ hướng đi thanh toán nhanh chóng thông qua mã QR tại nhiều quốc gia phát triển, câu chuyện một lần nữa cho thấy sự kết nối luôn là cần thiết cho việc thúc đẩy kinh tế số của quốc gia.
Khi thanh toán tiền mặt khả dụng và hiệu quả nhờ QR, các công cụ truyền thống, kể cả thẻ quốc tế sẽ không còn hiệu quả tại nhiều thị trường.
Điều này mở ra hướng đi mới tại Việt Nam trong bối cảnh vẫn còn phân tán với nhiều loại thẻ quốc tế, thẻ nội địa, ví điện tử, QR code tồn tại song song nhưng thiếu sự liên thông nhất định.
Việc thanh toán dễ dàng thông qua QR cũng cho thấy lợi ích không chỉ ở lượng tiền chi tiêu, mà còn hơn thế nữa.
Cụ thể, khi giao dịch trực tiếp bằng đồng nội tệ tăng, điều này sẽ giúp giảm chi phí chuyển đổi ngoại tệ, hạn chế phụ thuộc vào đồng tiền thứ ba, bên cạnh giảm rủi ro tỷ giá.
Về lâu dài, đây là bước đi củng cố năng lực tự chủ và nâng tầm vị thế đồng Việt trong khu vực.
Khách quốc tế sẽ dễ dàng chi tiêu tại Việt Nam bằng công cụ quen thuộc, doanh nghiệp Việt cũng không bỏ lỡ dòng tiền lớn từ du khách du lịch, công tác, thăm thân... Đây là lợi ích hai chiều, tăng sức cạnh tranh cho cả hệ sinh thái.
Theo bà Lê Lan Chi, Tổng Giám đốc Zalopay, việc tiếp tục mở rộng tính năng này sang thị trường Trung Quốc giúp mang đến cho người Việt trải nghiệm thanh toán tiện lợi và liền mạch cho khách hàng dù họ đi đến bất kỳ đâu.
"Đây cũng là bước đi chiến lược, đồng thời tạo nền tảng để chúng tôi mở rộng dịch vụ sang nhiều quốc gia khác trong tương lai, hiện thực hóa tầm nhìn của Zalopay khi đưa công nghệ thanh toán Việt vươn ra thế giới”, bà Lan Chi kỳ vọng.