Mở rộng thanh toán xuyên biên giới: Nhất cử lưỡng tiện

Trước đó, từ tháng 6/2025, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 cũng cho biết đã kết nối thanh toán VietQR cùng với các hệ thống thanh toán quốc tế bao gồm Thái Lan (PromptPay), Indonesia (QRIS), Malaysia (DuitNow QR), Singapore (SGQR+), và Campuchia (KHQR).



Việc này cho phép người Việt có thể dùng ứng dụng ngân hàng như thông dụng để quét mã QR tại các quốc gia trên và thanh toán bằng tiền đồng Việt Nam nhanh chóng và thuận tiện.



Đẩy mạnh kinh tế số Việt Nam trên trường quốc tế



Từ hướng đi thanh toán nhanh chóng thông qua mã QR tại nhiều quốc gia phát triển, câu chuyện một lần nữa cho thấy sự kết nối luôn là cần thiết cho việc thúc đẩy kinh tế số của quốc gia.



Khi thanh toán tiền mặt khả dụng và hiệu quả nhờ QR, các công cụ truyền thống, kể cả thẻ quốc tế sẽ không còn hiệu quả tại nhiều thị trường.

Điều này mở ra hướng đi mới tại Việt Nam trong bối cảnh vẫn còn phân tán với nhiều loại thẻ quốc tế, thẻ nội địa, ví điện tử, QR code tồn tại song song nhưng thiếu sự liên thông nhất định.