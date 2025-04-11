Mở rộng quỹ đất công nghiệp - thời cơ vàng để TP.HCM thu hút đầu tư

Việc sáp nhập không chỉ giúp TP.HCM mở rộng không gian phát triển, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc các khu công nghiệp hiện nay, nhằm vẽ lại bản đồ công nghiệp mới bài bản hơn, hướng tới thu hút đầu tư vào các ngành nghề có giá trị gia tăng cao.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza), sau sáp nhập, TP.HCM mở rộng quy mô từ 17 khu công nghiệp và khu chế xuất lên 66 khu, tạo ra không gian phát triển công nghiệp mang tính hệ thống và liên kết vùng.

Ông Lê Văn Thinh, Phó trưởng ban Hepza nhận định, việc mở rộng địa giới hành chính giúp Thành phố có cơ hội cấu trúc lại toàn bộ không gian phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững hơn. Trong đó, các khu công nghiệp hiện tại của TP.HCM (cũ) nằm gần trung tâm, dự kiến tập trung thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và dịch vụ giá trị lớn. Còn những khu công nghiệp thâm dụng lao động sẽ được di dời ra vùng ven, gắn với quỹ đất mới để hình thành các cụm công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, kết nối thuận tiện với hệ thống hạ tầng vùng.