Mở rộng chuyên án VN10, công an TP.HCM bắt thêm 27 người, thu hơn 245 kg ma túy

Chuyên án VN10 do Công an TP.HCM xác lập đã chặt đứt hơn 500 nhánh đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; khởi tố 1.529 bị can, thu giữ 568,5 kg ma túy, 12 khẩu súng, nhiều vũ khí và 29.000 tỉ đồng giao dịch phi pháp.

Phấn đấu lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Công an TP.HCM đặt mục tiêu đến ngày 30-4-2025, tổng số bị can bị bắt trong chuyên án truy xét ma túy bí số VN10 đạt mốc 1.500 người.