Mở ra kỷ nguyên hành chính mới

Cùng với Hà Nội và 10 tỉnh, thành giữ nguyên tên, những ngày cuối tháng 6-2025, không khí chuẩn bị cho ngày lịch sử 1-7 lan tỏa khắp 23 tỉnh, thành mới.

Lễ công bố thành lập TP Đà Nẵng mới, sau hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, dự kiến cũng diễn ra vào sáng nay, 30-6.

Tại trụ sở UBND phường Sơn Trà (phường mới được sáp nhập từ các phường Mân Thái, Nại Hiên Đông và Thọ Quang), các hạng mục phòng ban được chỉnh trang. Nhiều xe tải chở tài liệu từ các trụ sở cũ về đây, trong khi bên trong tòa nhà, các hạng mục phòng ốc được chỉnh trang lại để đáp ứng nhu cầu sử dụng của bộ máy hành chính mới. Còn tại trụ sở phường An Hải (hợp nhất từ các phường An Hải Bắc, An Hải Nam, Phước Mỹ), bảng tên mới đã được gắn trang trọng. Cán bộ đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm hoạt động thông suốt ngay từ thời điểm vận hành.

Tỉnh Bình Định mới (sáp nhập với tỉnh Gia Lai) cũng đã và đang khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn chuyển đổi mô hình chính quyền và duy trì giải quyết thủ tục hành chính không gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp. UBND tỉnh Bình Định yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp huyện và 58 xã, phường mới phải trực tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc duy trì cung cấp dịch vụ hành chính công ổn định, không để xảy ra gián đoạn, ách tắc trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Từ ngày 1-7, toàn tỉnh Đồng Nai mới (sáp nhập với Bình Phước) vận hành chính thức các trung tâm phục vụ hành chính công tại 95 xã, phường mới. Theo đại diện Sở Nội vụ tỉnh, thời gian qua UBND các huyện, thành phố đã phối hợp Viettel Đồng Nai thực hiện khảo sát, lắp đặt hệ thống mạng LAN nội bộ khi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thông qua. Đồng thời, đã hoàn thành công tác chuẩn bị về trang thiết bị, hệ thống thông tin truyền thông, hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Phục vụ hành chính công, bảo đảm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp theo quy định.

Tại tỉnh Sóc Trăng, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên tục tổ chức các đoàn đi kiểm tra tổ chức vận hành thử nghiệm, chuẩn bị đi vào hoạt động chính thức của các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp xã (mới) trên địa bàn tỉnh. Các công việc chuẩn bị đã hoàn tất. Tại hầu hết trụ sở mới, cờ, hoa rộn ràng, chính quyền các địa phương và nhân dân háo hức cho lễ công bố thành lập các xã, phường mới vào ngày 30-6.

Sóc Trăng cùng với Hậu Giang sáp nhập vào TP Cần Thơ. Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đề nghị 3 địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm chính quyền cấp xã mới đi vào hoạt động nhịp nhàng, thông suốt, không để gián đoạn, nhất là những công việc ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.