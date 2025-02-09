'Mợ ngố' Song Ji Hyo trở lại TP.HCM đúng ngày Quốc khánh, mê Việt Nam cỡ này rồi!

Song Ji Hyo vừa có 1 tuần vô cùng bận rộn. Đầu tiên, cô bay đến TP.HCM để dự sự kiện Beauty Summit 2025. Sau đó, "mợ ngố" lại bay về Hàn Quốc để ghi hình Running Man. Đến nay, Song Ji Hyo bất ngờ trở lại TP.HCM để ghi hình 1 chương trình truyền hình khác.

Màn tái xuất này khiến fan Việt không khỏi phấn khích. Giữa bầu trời rợp cờ hoa của ngày lễ Quốc khánh, Song Ji Hyo hào hứng, vui vẻ ghi lại những khoảnh khắc rực rỡ nhất. Đặc biệt, visual đỉnh cao của "mợ ngố" khiến ai nấy đều phải bất ngờ. Ở độ tuổi U45, Song Ji Hyo vẫn ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc đẹp phát sáng, làn da căng mịn cực kỳ "hack tuổi" cùng thần thái trẻ trung cuốn hút. Vẻ đẹp rạng ngời của Song Ji Hyo càng thêm nổi bật trong bầu không khí lễ hội tại Việt Nam vào đúng dịp đại lễ.

Song Ji Hyo "bay như chim", vừa về Hàn đã lại sang TP.HCM để ghi hình chương trình mới