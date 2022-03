“Mở lối” tăng trưởng cho doanh nghiệp với giải pháp CSKH đa kênh Contact Center

Contact center - Xu hướng CSKH hiện đại “all in one”

Khi thị thường gần như bão hoà về thị phần, chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng chính là lợi thế khác biệt giúp doanh nghiệp tạo ra vị thế và lòng tin để khách hàng có thể lựa chọn và đồng hành lâu dài trong tương lai. So với chi phí để thu hút khách hàng mới, hoạt động CSKH (chăm sóc khách hàng) mới để chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng có chi phí thấp hơn rất nhiều lần.

Contact Center là hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng, bán hàng được tích hợp qua nhiều kênh như thoại, live chat, email, sms, facebook…..tại một nơi duy nhất. Đây được xem là công cụ liên kết đa chiều giữa doanh nghiệp và khách hàng giúp tiếp cận, chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả và nâng cao tính trải nghiệm của người dùng.

Với khả năng "all in one", mô hình Contact Center được xem là giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả cả về "đối nội" và "đối ngoại". Khi được vận hành trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây hiện đại, hệ thống Contact Center cho phép nhân viên có thể "remote working" trong trường hợp cần thiết, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cũng như nâng cao hiệu suất làm việc.