'Mở hộp' mẫu iPhone 17 Pro màu cam đẹp ngây ngất

Video ghi lại hình ảnh mở hộp bản mô hình iPhone 17 Pro màu cam được nguồn tin Majin Bu chia sẻ trên mạng xã hội X mới đây đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận.

Cũng như các hình ảnh về iPhone 17 rò rỉ trước đó, đây được cho là một bản mô hình iPhone 17 Pro màu cam, đặt cạnh một bản màu trắng.

Đoạn video dài 15 giây cho cái nhìn toàn bộ thiết kế bên ngoài của flagship Apple sắp ra mắt, với cụm camera sau được thiết kế mới hoàn toàn, các nút chức năng ở cạnh bên sắc nét.