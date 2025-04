Mô hình ngôn ngữ lớn sẽ trở thành mục tiêu tấn công hấp dẫn của hacker

Bốn xu hướng an toàn thông tin nổi bật năm 2025

"Báo cáo An ninh mạng 2024 - Dự báo xu hướng 2025" vừa được Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam - VSEC phát hành ngày 8/4, với mục đích cung cấp thông tin cập nhật, phân tích chuyên sâu và dự báo các xu hướng nổi bật trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam và thế giới.

Các xu hướng an toàn thông tin nổi bật trong năm 2025 là một nội dung đáng chú ý tại báo cáo mới được VSEC công bố. Theo các chuyên gia VSEC, tấn công vào dịch vụ điện toán đám mây, tấn công chuỗi cung ứng, tấn công hệ thống ngôn ngữ lớn - LLM và ứng dụng AI trong tấn công là 4 xu hướng chính của an toàn thông tin năm nay cũng như giai đoạn tiếp theo.

Tấn công vào hệ thống ngôn ngữ lớn, nền tảng để tạo ra các trợ lý ảo, là 1 trong 4 xu hướng an toàn thông tin nổi bật năm 2025, theo đánh giá của các chuyên gia VSEC. Ảnh minh họa: Internet

Về xu hướng tấn công vào dịch vụ điện toán đám mây, các chuyên gia phân tích: Sự dịch chuyển lên đám mây không phải là câu chuyện mới, nhưng đến nay quá trình này vẫn đang tiếp diễn mạnh mẽ.

Cũng vì thế, những lỗi bảo mật phát sinh trong quá trình dịch chuyển lên đám mây vẫn sẽ là mục tiêu tấn công quan trọng của tội phạm mạng.