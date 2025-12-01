Mô hình mở của doanh nghiệp công nghệ như VNG có thể lan tỏa trong các cơ quan nhà nước

VNG hiện sở hữu nền tảng người dùng cá nhân lớn nhất Việt Nam, cùng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, phục vụ hàng chục triệu người dùng, doanh nghiệp và tổ chức trong và ngoài nước. Nhiều sản phẩm do đội ngũ kỹ sư VNG tự phát triển đã trở thành những nền tảng hạ tầng số quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế số của Thành phố và Việt Nam.

Tại buổi làm việc, VNG đã giới thiệu đến Đoàn đại biểu về hành trình 21 năm phát triển, tự chủ công nghệ và không ngừng đổi mới sáng tạo của Tập đoàn, từ một startup game nhỏ trở thành doanh nghiệp công nghệ và AI.

Ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ: “Kỷ nguyên vươn mình do Tổng Bí thư cùng Đảng và Chính phủ phát động đã mở ra nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ như VNG, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. TP. HCM sở hữu môi trường năng động, quy tụ nhiều nguồn lực như trường đại học, hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp và vị thế một trong những đầu cầu kinh tế lớn nhất khu vực. Những sáng kiến và dự án mới như Trung tâm tài chính quốc tế chính là cơ hội cho các doanh nghiệp như VNG nghiên cứu những hướng đi mới, như đầu tư vào các công ty Fintech toàn cầu, mở rộng đầu tư AI toàn diện để đóng góp cho sự phát triển Thành phố và Quốc gia số e-Vietnam”.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. HCM nhấn mạnh: “VNG là kỳ lân đầu tiên trong 4 kỳ lân của Việt Nam, là niềm tự hào của thành phố trong tiến trình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Môi trường VNG tạo điều kiện cho các kỹ sư, tài năng Việt Nam phát triển tiềm năng, năng lực, sở trường. Mô hình mở này hy vọng cũng có thể lan tỏa trong các cơ quan nhà nước, để chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Thành phố, đẩy nhanh việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững”.

VNG hiện đang hợp tác với 33 trường Đại học trong và ngoài nước, tiên phong cho việc thúc đẩy mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp. Mới đây nhất, Tập đoàn đã ký kết Hợp tác toàn diện với Đại học Quốc gia TP.HCM, cam kết tài trợ 25 tỷ đồng trong vòng 3 năm cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển, AI và liên kết đào tạo 1000 sinh viên chất lượng cao.