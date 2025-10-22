Mô hình 'hiệp sĩ đường phố' Bình Dương đã từng hoạt động ra sao?

Từ năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã có Quyết định 34/QĐ-UBND ban hành kèm theo quy chế tổ chức, hoạt động của các Câu lạc bộ PCTP trên địa bàn tỉnh.



Theo quyết định này, những "hiệp sĩ" tham gia truy bắt tội phạm được công an các cấp trang bị, tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng truy bắt tội phạm và được pháp luật bảo vệ khi xảy ra tai nạn, thương vong về người theo quy định tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thành viên Câu lạc bộ PCTP còn được cấp tiền xăng xe đi tuần tra, văn phòng phẩm...

Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ còn được trang bị gậy cao su, găng tay bắt dao... và được khen thưởng bằng tiền mặt sau những vụ bắt trộm, cướp; được hỗ trợ, thăm hỏi (ngoài kinh phí hoạt động thường xuyên) khi bị nạn.