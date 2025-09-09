Mô hình công - tư đưa phim Nhà nước đặt hàng trở thành bom tấn gần 600 tỷ đồng như 'Mưa đỏ'

Mô hình phối hợp công - tư hiệu quả

Cuối ngày 8/9, doanh thu phim điện ảnh Mưa đỏ chạm mốc 572 tỷ đồng. Phim được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ thu về khoảng 700 tỷ đồng khi rời rạp. Tác phẩm cũng phá vỡ những định kiến về dòng phim lịch sử, chiến tranh cách mạng vốn được coi là kén khán giả, khó bán vé.

Ngay từ khi đề án phim mới được xây dựng, hãng phim Điện ảnh Quân đội nhân dân nhận được sự chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đơn vị phát hành phim là Galaxy Studio. Việc hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị sản xuất, nhà phát hành cũng là yếu tố giúp phim liên tiếp lập kỷ lục doanh thu và đạt hiệu ứng truyền thông tốt.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - nhấn mạnh việc hợp tác giữa Điện ảnh Quân đội nhân dân và đơn vị phát hành là minh chứng điển hình cho mô hình phối hợp công - tư trong lĩnh vực điện ảnh.