Mô hình cà phê kết hợp trạm sạc xe điện ‘nở rộ’, thu hút nhiều tài xế ở TPHCM

10/08/2025 12:48

Những ngày qua, mô hình quán cà phê kết hợp trạm sạc xe điện đang nở rộ ở TPHCM, thu hút sự chú ý của cộng đồng tài xế công nghệ và người dùng xe điện.

Theo ghi nhận của VietNamNet, một quán cà phê nằm trên đường Phan Văn Trị (TPHCM) thu hút đông đảo tài xế đến sử dụng dịch vụ sạc xe điện vào giờ nghỉ trưa. Qua khảo sát, mức phí sạc tại các trạm dao động từ 10.000-16.000 đồng cho 3 giờ sạc thường. Đối với sạc nhanh, giá từ 20.000-30.000 đồng, tùy thuộc vào phần trăm pin còn lại.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/mo-hinh-ca-phe-ket-hop-tram-sac-xe-dien-no-ro-thu-hut-nhieu-tai-xe-o-tphcm-2429621.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/mo-hinh-ca-phe-ket-hop-tram-sac-xe-dien-no-ro-thu-hut-nhieu-tai-xe-o-tphcm-2429621.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xe
            Mô hình cà phê kết hợp trạm sạc xe điện ‘nở rộ’, thu hút nhiều tài xế ở TPHCM
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO