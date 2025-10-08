Mô hình cà phê kết hợp trạm sạc xe điện ‘nở rộ’, thu hút nhiều tài xế ở TPHCM

Theo ghi nhận của VietNamNet, một quán cà phê nằm trên đường Phan Văn Trị (TPHCM) thu hút đông đảo tài xế đến sử dụng dịch vụ sạc xe điện vào giờ nghỉ trưa. Qua khảo sát, mức phí sạc tại các trạm dao động từ 10.000-16.000 đồng cho 3 giờ sạc thường. Đối với sạc nhanh, giá từ 20.000-30.000 đồng, tùy thuộc vào phần trăm pin còn lại.