Mô hình bất động sản mới: Nhà ở dưỡng lão 'bán trú' cho người già

Nhà ở dưỡng lão "bán trú" nhu cầu cao

Theo công bố mới nhất của Viện Dân số, sức khoẻ và phát triển, hiện nay, phần lớn người cao tuổi (61,3%) đang sống với ít nhất một người con ruột. Tuy nhiên trong xã hội hiện đại, áp lực kinh tế và sự thay đổi của cấu trúc gia đình ngày càng thu nhỏ dần, khiến nhiều gia đình khó có điều kiện chăm sóc toàn diện cho cha mẹ, ông bà.

Cụ thể, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy quy mô hộ gia đình đã giảm từ 3,9 người/hộ năm 2010, xuống còn 3,5 người/hộ vào năm 2024. Tương tự, số liệu năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch cũng chỉ rõ số hộ gia đình 2 thế hệ chiếm tỷ lệ nhiều nhất là 45,5%, còn các hình thức hộ gia đình khác (hộ gia đình 1 thế hệ, hộ gia đình đơn thân...) chiếm tới 37,1%.

Trước thực trạng đó, mô hình nhà dưỡng lão bắt đầu được xã hội quan tâm như một giải pháp nhân văn, phù hợp với xu thế hiện đại. Đặc biệt, sau phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị tổ chức ngày 16/9, mô hình nhà dưỡng lão, nhất là nhà dưỡng lão bán trú được kỳ vọng sẽ phát triển rõ nét hơn vào thời gian tới.