Mở cửa phòng trọ, bàng hoàng phát hiện thi thể phụ nữ trong tư thế treo cổ

Lực lượng chức năng phường An Hội Đông và Công an TPHCM đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.T.P., 42 tuổi, quê Đồng Tháp. Thi thể của bà P. đã được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để tiến hành các thủ tục pháp y cần thiết.

Hiện, Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của bà P.