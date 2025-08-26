Mở cửa nhà sau cơn bão số 5 dị thường, người dân Hà Tĩnh oà khóc

"Năm nay tôi đã 74 tuổi, nhưng chưa lần nào tôi chứng kiến trận bão kinh khủng như vậy. Tôi nhớ khoảng năm 1998, năm 2017 ở địa phương xảy ra bão lớn nhưng cơn bão tan nhanh, thiệt hại không đáng kể. Cơn bão số 5 này rất mạnh và thật sự kinh hoàng.

Chúng tôi ở trong nhà nghe tiếng gió gầm rú và chỉ biết cầu mong cho trận bão sớm qua nhanh. Sáng nay khi cơn bão đi qua, nhà cửa của gia đình tôi đã tan hoang, không biết bao giờ mới khắc phục được", ông Sính nói.

Ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Hiền bị tốc mái.

Tương tự gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi) cũng chưa hết hoảng loạn sau cơn bão số 5. Trận bão đã quật bay toàn bộ phần mái nhà của gia đình chị Hiền.

"Tối qua gió rít từng hồi, dữ dội. Trận gió mạnh nhất xảy ra vào lúc 19h30, gió mạnh khiến ngói nhà bay loạng xoạng. Toàn bộ ngói nhà bị thủng, nước mưa trút xuống. Các thành viên trong gia đình tôi chia nhau ngồi từng góc nhà để trú mưa, thức xuyên đêm vì lo lắng. Sáng nay, bão đã đi qua nhưng nhìn nhà cửa đổ nát, tôi chỉ biết ngồi khóc", chị Hiền nói.