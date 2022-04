Mở cửa lại trường mầm non: Trả lương gấp đôi vẫn không tuyển được giáo viên

Ngay từ khi biết tin Hà Nội cho phép bậc mầm non đi học trở lại vào ngày 13/4, chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc, chủ trường mầm non Hoa Sen (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đăng tin tuyển giáo viên trong các hội nhóm trên Facebook với mức lương trung bình 5,5 triệu đồng/tháng.

Giáo viên tất bật dọn dẹp, sẵn sàng đón trẻ đến trường. (Ảnh minh hoạ: GDTĐ)

Ngày 13/4 khi tất cả các trường mầm non công lập mở cửa đón học sinh thì trường Mầm non Hoa Sen vẫn chưa thể hoạt động hết 100% công suất. Tạm thời chị Ngọc thông báo một số lớp mầm non 5 tuổi đi học trước, còn lớp 2 đến 4 tuổi tạm nghỉ. Để đảm bảo đủ số người đứng lớp, chị Ngọc xác định phải "xắn tay áo" hỗ trợ giáo viên, chờ đến khi tìm kiếm đủ người dạy.

Không riêng chị Ngọc, nhiều chủ trường chia sẻ, họ sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn, thậm chí hạ yêu cầu, chỉ mong có nhân sự. Chị Trần Bảo Linh (Hà Đông, Hà Nội), chủ trường mầm non song ngữ Birght Star không thể tìm đủ giáo viên đứng lớp. Giáo viên hông còn mặn mà với nghề như trước đây. Dù đăng tin tuyển dụng lên khắp các hội nhóm với mức lương, chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn nhiều lần so với trước nhưng 1 tuần nay, chị Linh vẫn không tìm được ai.

Nghỉ dịch quá lâu các cô chuyển sang bán hàng online, nhân viên kế toán, thu ngân với thu nhập trung bình từ 8 đến 10 triệu/tháng. Trong khi mức lương giáo viên chỉ từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng, thời gian làm lại rất vất vả, từ 7h đến 17h30 và nghề nên các cô đa số không muốn quay lại với nghề.