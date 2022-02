Mổ cấp cứu thành công cho sản phụ F0 gặp tai biến sản khoa nguy hiểm

Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài hơn 3 tiếng do Ths.BSCKII Trương Minh Phương, BSCKI Vương Đức Hinh, BS Đồng Văn Hiệp cùng ekip gây mê hồi sức: BS Vũ Đình Kinh, BS Nguyễn Nhật Hoan thực hiện đã thành công tốt đẹp. Một bé trai nặng 2,15kg cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui của toàn bộ ekip và gia đình. Kíp phẫu thuật cũng đã cắt tử cung để cầm máu cho bệnh nhân do rau thai đã xâm lấn hết vị trí vết mổ, không còn khả năng cắt lọc bảo tồn. Hiện tại sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định.

Đáng chú ý, phần lớn các sản phụ F0 chuyển nặng phải kết thúc thai kì sớm là trường hợp chưa tiêm vaccine Covid-19 hoặc tiêm chưa đủ liều.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, so với người bình thường, hệ thống miễn dịch của phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương hơn nếu nhiễm phải virus đường hô hấp. Phụ nữ mang thai mắc Covid-19 dễ chuyển biến nặng hơn so với phụ nữ không mang thai, tăng nguy cơ cao phải thở máy, dùng kháng sinh liều cao, thai nhi có nguy cơ bị sinh non, nguy cơ lây nhiễm,… thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng.

Trước thực tế này, các bác sĩ khuyến cáo các sản phụ (đáp ứng đủ điều kiện tiêm vaccine) cần tiếp cận tiêm vaccine sớm nhất có thể, theo khuyến cáo của nhân viên y tế.