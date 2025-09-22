'Mổ bụng' iPhone Air: Bí quyết để Apple làm ra chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử

Tách rời linh kiện iPhone Air cho thấy, để đạt độ mỏng 5,6mm, Apple đã thiết kế phần “camera plateau” độc đáo: một phần bo mạch logic nằm gọn trong cụm camera, vừa giải phóng chỗ cho viên pin bọc kim loại dung lượng 12,26Wh, vừa giúp bo mạch tránh chịu lực uốn cong.

Trong các thử nghiệm, khung titan gần như không thể bẻ cong khi máy đầy đủ linh kiện, nhưng khi bỏ hết linh kiện, khung dễ bị bẻ hơn do Apple buộc phải thêm khe nhựa nhằm giảm nhiễu sóng. iFixit nhận xét: “Liệu các điểm yếu này có thành vấn đề với người dùng hay không, thời gian sẽ trả lời”.