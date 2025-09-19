Mở bán chính thức iPhone 17 series tại thị trường Việt Nam

Theo đó các nhà bán lẻ, đại lý như Minh Tuấn Mobile, FPT Shop, TopZones, Cellphones, Di Động Việt… đã mở bán cũng như trả hàng cho các khách hàng đã đặt trước dòng iPhone 17 series.
Năm nay, Apple có thêm bản dung lượng 2TB cho iPhone 17 Pro Max. Đây cũng là mẫu đắt nhất với giá bán lẻ 63,999 triệu đồng. Rẻ nhất là iPhone 17 bản tiêu chuẩn, bộ nhớ 256GB với giá 24,999 triệu đồng.
19h ngày 12/6, Apple Store và hàng loạt đại lý chính hãng trong nước mở đặt cọc iPhone 17 series. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia bán sớm, giao hàng ngày nhưng do chênh lệch múi giờ nên trước cả Mỹ, từ 19/9.
Bất chấp giá tăng 3-4 triệu đồng, iPhone mới vẫn xô đổ loạt kỷ lục về đặt trước. Theo con số của các đơn vị bán lẻ công bố, khách Việt đã chi hàng trăm tỷ đồng chỉ cho việc cọc mua iPhone.
Sức hút của đợt iPhone mới có thể thấy rõ khi đại lý mở đặt hàng vào ngày 12/9. Chỉ sau vài phút, thời gian chờ giao hàng trên cửa hàng trực tuyến của Apple đã lùi đến cuối tháng 9, đầu tháng 10. Ngay trong đêm, các đại lý đều công bố lượng đặt hàng đạt hàng chục nghìn chiếc. Tại một số cửa hàng, đại lý còn niêm yết giá tăng hàng triệu đồng cho mẫu máy hot như iPhone 17 Pro Max trên trang web.
Chỉ trong vài giờ đầu tiên mở bán, hàng trăm nghìn đơn hàng đã được ghi nhận trên khắp cả nước. Trong đó, iPhone 17 Pro Max, đặc biệt là phiên bản màu cam sa mạc mới, trở thành "món hàng" được săn đón nhiều nhất, nhanh chóng rơi vào tình trạng "cháy hàng".
Năm nay, iPhone 17 Pro Max vẫn là tâm điểm chú ý, chiếm tỷ trọng lớn đơn hàng. Trong đó, phiên bản 256GB và màu sắc mới Cam Vũ Trụ thu hút khách nhất. Đáng chú ý, phiên bản iPhone Air ghi nhận tỷ lệ đặt hàng khá cao ở nhóm khách hàng trẻ tuổi thuộc thế hệ Gen Z, đại diện Minh Tuấn Mobile cho hay.
Sự bùng nổ này không chỉ cho thấy sức mua mạnh mẽ của người tiêu dùng Việt Nam đối với sản phẩm cao cấp của Apple mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam.
Việt Nam nằm trong nhóm các nước mở bán iPhone 17 đầu tiên trên thế giới. Cửa hàng online của Apple liệt kê thời gian dự kiến giao hàng của từng model trong bộ tứ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air.
Theo đó, thời gian giao hàng của các mẫu dao động từ 20/9 đến 13/10. iPhone 17 Pro Max bản màu cam dường như được săn đón nhất khi thời gian giao hàng muộn nhất, rơi vào khoảng 6/10 đến 13/10. Nếu đặt mua iPhone 17, iPhone 17 Pro (trừ bản màu cam) và iPhone Air, khách hàng có thể được nhận máy sớm hơn, từ 20/9.