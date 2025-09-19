Mở bán chính thức iPhone 17 series tại thị trường Việt Nam

Năm nay, Apple có thêm bản dung lượng 2TB cho iPhone 17 Pro Max. Đây cũng là mẫu đắt nhất với giá bán lẻ 63,999 triệu đồng. Rẻ nhất là iPhone 17 bản tiêu chuẩn, bộ nhớ 256GB với giá 24,999 triệu đồng.

Theo đó các nhà bán lẻ, đại lý như Minh Tuấn Mobile, FPT Shop, TopZones, Cellphones, Di Động Việt… đã mở bán cũng như trả hàng cho các khách hàng đã đặt trước dòng iPhone 17 series.

19h ngày 12/6, Apple Store và hàng loạt đại lý chính hãng trong nước mở đặt cọc iPhone 17 series. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia bán sớm, giao hàng ngày nhưng do chênh lệch múi giờ nên trước cả Mỹ, từ 19/9.

Bất chấp giá tăng 3-4 triệu đồng, iPhone mới vẫn xô đổ loạt kỷ lục về đặt trước. Theo con số của các đơn vị bán lẻ công bố, khách Việt đã chi hàng trăm tỷ đồng chỉ cho việc cọc mua iPhone.

Sức hút của đợt iPhone mới có thể thấy rõ khi đại lý mở đặt hàng vào ngày 12/9. Chỉ sau vài phút, thời gian chờ giao hàng trên cửa hàng trực tuyến của Apple đã lùi đến cuối tháng 9, đầu tháng 10. Ngay trong đêm, các đại lý đều công bố lượng đặt hàng đạt hàng chục nghìn chiếc. Tại một số cửa hàng, đại lý còn niêm yết giá tăng hàng triệu đồng cho mẫu máy hot như iPhone 17 Pro Max trên trang web.