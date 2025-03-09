Mở bán 6 triệu vé máy bay Tết đợt đầu tiên, giá đã cao ngất ngưởng

Gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2025, cũng chưa có lịch nghỉ Tết từ cơ quan chức năng, các hãng hàng không trong nước đồng loạt công bố mở bán vé máy bay Tết từ cuối tháng 8/2025.

Vé được mở bán từ 2/2-3/3/2026, tức từ ngày 15 tháng Chạp đến hết ngày 15 tháng Giêng âm lịch.

Cụ thể, đợt mở bán đầu tiên của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) bắt đầu từ 3/9, với tổng số hơn 3,5 triệu ghế, gồm cả mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay cao điểm tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc...