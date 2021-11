Mnet lại bị thí sinh 'bóc phốt' dàn xếp kịch bản trong 'Girl's Planet 999'

Quay ngược lại những ngày cuối tháng 7, Fu Ya Ning là tâm điểm chỉ trích của người hâm mộ sau khi Mnet đăng tải đoạn video giới thiệu tập 1 chương trình tuyển chọn mới nhất Girl’s Planet 999 lên các phương tiện truyền thông. Trong đoạn video, khi được đề nghị hãy nói gì đó với CLC Yu Jin – một idol Kpop kỳ cựu, Fu Ya Ning đã thách thức nữ thần tượng bằng câu nói “We go up! But you don’t” được chế từ chính lời bài hát Helicopter của Yu Jin. Dù một số người hâm mộ nhận ra đây chỉ là kịch bản của Mnet song Fu Ya Ning đã nhận về vô số lời chỉ trích và sự ghét bỏ bởi cách edit của Mnet khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều.