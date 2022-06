Miu Lê tung MV phiên bản độc lạ, netizen: 'Làm quá nó ô dề'

MV Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay của Miu Lê kết hợp cùng Karik đang “làm mưa làm gió” ở các bảng xếp hạng và một phiên bản khác lạ tiếp tục gây bão cộng đồng mạng bởi phần thể hiện của Miu Lê.

Xuất hiện trong trang phục áo bà ba và quần phi bóng đen giữa cánh đồng lúa, Miu Lê báo hiệu cho một phần trình diễn phiên bản Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay vô cùng“lầy lội”.

Your browser does not support the video tag.

Những đoạn earworm (sâu tai) hay EDM “bánh cuốn” đã hoàn toàn biến mất, bản hit được thay một chiếc áo hoàn toàn mới mang đậm màu sắc dân ca Nam bộ kết hợp bolero.