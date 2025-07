Miu Lê khủng hoảng

Đội Miu Lê rất mạnh trên lý thuyết. Đây là tập thể có Tiên Tiên, một nhạc sĩ/producer kinh nghiệm bậc nhất trong 30 Em xinh. Miu Lê có thêm LyLy mạnh ở khả năng sáng tác. Vũ Thảo My, Juky San, Đào Tử A1J và Danmy đều là những Em xinh tài năng và toàn năng. Nhiệm vụ của Miu Lê là làm cách nào để đưa các mảnh ghép hợp thành tập thể mạnh và phát huy tốt nhất khả năng.

Quay ngược thời gian, trong vòng lập đội, Miu Lê là đội trưởng hạnh phúc nhất. Ở khoảnh khắc giành giật "ngựa chiến" Tiên Tiên, Miu Lê chiến thắng trong cảm xúc vỡ òa. Miu Lê muốn giật về Danmy và LyLy ở vòng đầu tiên và điều đó xảy ra. Chính vì đội hình Miu Lê được đánh giá cao so với phần còn lại, thất bại ập tới càng khiến nữ ca sĩ hụt hẫng.

Trong khoảnh khắc công bố 6 Em xinh bị loại, Miu Lê là đội trưởng tâm tư nhất. Nữ ca sĩ nói nếu mình bị loại, chỉ buồn một. Nhưng khi là thành viên của đội Miu Lê bị loại, cô buồn 10. Thực tế là sau Live Stage 3, Miu Lê sớm vào nhóm an toàn vì được khán giả bình chọn cao, song 2 đồng đội của cô là LyLy và Danmy không may mắn như vậy.

Miu Lê và Tiên Tiên tách ra hai đội để thuận lợi trong quá trình dàn dựng tiết mục. Đội đầu tiên có Miu Lê, LyLy, Juky San và Damny. Tiên Tiên, Vũ Thảo My và Đào Tử A1J hợp thành đội còn lại.

Từ khâu đấu giá bài hát, đội Miu Lê không thuận lợi. Đến quá trình sản xuất bài hát và dàn dựng tiết mục, đội hình Miu Lê cũng lủng củng. Điển hình như ở tiết mục We Belong Together, ý đồ ban đầu của Tiên Tiên khi làm nhạc là chuyển soạn ca khúc sang Ballad. Dù vậy, "phút 89", cả đội Miu Lê cùng đồng lòng thay đổi màu sắc cho ca khúc này sang Pop Punk.

Tiết mục We Belong Together có chất nhạc hiện đại, sôi động, phù hợp để trình diễn sân khấu. Song, trong một cuộc chiến, ý tưởng của đội một của "team Miu Lê", do Miu Lê dẫn dắt không đủ để tỏa sáng. Cạnh tranh với đội Miu Lê ở lượt một là Hề của đội Phương Mỹ Chi pha trộn âm nhạc truyền thống và hiện đại có chiều sâu. Tiếp theo là đội 52Hz, với Không đau nữa rồi làm theo công thức nhanh nhất để chiếm thiện cảm khán giả.

Đội Miu Lê về thứ 3 ở lượt biểu diễn đầu tiên. Đến lượt 2, bộ ba đầy hứa hẹn là Tiên Tiên, Vũ Thảo My và Đào Tử A1J xung trận. Khán giả chờ đợi Tiên Tiên, khi được toàn quyền quyết định về âm nhạc, sẽ giúp đội Miu Lê có màn trình diễn bùng nổ để lội ngược dòng, song điều này không xảy ra.