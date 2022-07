Miu Lê bị dân mạng chỉ trích khi tung version mới tạo hình xăm trổ

Your browser does not support the video tag.

Dưới đoạn clip, ngoài những bình luận khen ngợi cho sự sáng tạo và không ngừng làm mới bản thân cũng như âm nhạc của Miu Lê thì cũng xuất hiện không ít ý kiến thẳng thừng chỉ trích việc Miu Lê đang bào mòn chính ca khúc từng được khán giả rất yêu mến.

Có thể thấy, nhờ chiến lược quảng bá thông minh, Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay của Miu Lê đã trở thành sản phẩm “làm mưa làm gió" tại Vpop. Tuy nhiên, "vui thôi đừng vui quá" là những gì mà khán giả cảm nhận về sản phẩm của Miu Lê sau hàng tá lần tung bản version.

Thu Hà

Theo VietNamNet