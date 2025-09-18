Mitsubishi hé lộ SUV điện hoàn toàn mới

Theo Carscoops, dòng xe Mitsubishi Eclipse Cross sẽ bước sang thế hệ thứ hai với phiên bản thuần điện hoàn toàn mới, tên gọi Eclipse Cross EV, sử dụng nền tảng xe điện của Renault Scenic E-Tech, kết hợp với những đường nét thiết kế đặc trưng của Mitsubishi.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược hợp tác giữa Mitsubishi và Renault, sau những mẫu Colt, ASX và Grandis sử dụng nền tảng của hãng xe Pháp.