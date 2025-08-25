Mitsubishi giới thiệu xe van giá rẻ thế hệ mới

Ra mắt lần đầu năm 2023, mẫu xe van cỡ nhỏ Mitsubishi Delica Mini sẽ sớm có thế hệ mới trong năm nay với thiết kế góc cạnh hơn, công nghệ nâng cấp và khung gầm cải tiến nhằm bắt kịp các đối thủ.

Về ngoại hình, Delica Mini mới vẫn giữ nét đặc trưng dễ nhận diện, song gần như toàn bộ chi tiết ngoại thất đã được tái thiết kế. Phía trước, cụm đèn LED đồ họa hình bán nguyệt lấy cảm hứng từ Land Rover Defender được làm lớn hơn. Lưới tản nhiệt gợi nhớ Jeep nay dày bản và có phần nhô ra xung quanh logo.

Cản trước tích hợp tấm ốp Dynamic Shield sơn đồng màu thân xe, hốc hút gió mới và tấm ốp gầm cứng cáp hơn. Nắp capo, vòm bánh và cửa xe được tạo hình sắc sảo hơn trước.