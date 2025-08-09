MIT cho biết 95% doanh nghiệp không thu được giá trị từ AI

MIT vừa công bố con số mà mọi người đang bàn tán: 95% các dự án thí điểm AI tạo sinh thất bại trong việc đạt được tăng tốc doanh thu nhanh chóng. Chín mươi lăm phần trăm. [1]

Không có gì bất ngờ ở đây.

Tôi có thể đếm bằng hơn tất cả các ngón tay và ngón chân số lượng CTO và CEO đã ngồi xuống và kể cho tôi nghe các phiên bản của cùng một câu chuyện trong năm nay: “Chúng tôi đã chi hàng triệu USD cho các sáng kiến chuyển đổi AI. Mọi người đều đang sử dụng chatbot. Nhưng tôi không thể nói liệu nó có làm gì không. Nó có thêm giá trị không? Chiến lược AI của chúng tôi trông tốt trên giấy tờ nhưng tôi không thể chứng minh cho hội đồng quản trị rằng nó đã thay đổi tình hình.”

Trong khi đó, MidJourney tạo ra 200 triệu USD doanh thu hàng năm với chỉ mười một nhân viên. Đó là 18 triệu USD mỗi người. Lovable vượt mốc 100 triệu USD ARR với một đội ngũ nhỏ.