MIT cho biết 95% doanh nghiệp không thu được giá trị từ AI

MIT vừa công bố con số mà mọi người đang bàn tán: 95% các dự án thí điểm AI tạo sinh thất bại trong việc đạt được tăng tốc doanh thu nhanh chóng. Chín mươi lăm phần trăm. [1]
Không có gì bất ngờ ở đây.
Tôi có thể đếm bằng hơn tất cả các ngón tay và ngón chân số lượng CTO và CEO đã ngồi xuống và kể cho tôi nghe các phiên bản của cùng một câu chuyện trong năm nay: “Chúng tôi đã chi hàng triệu USD cho các sáng kiến chuyển đổi AI. Mọi người đều đang sử dụng chatbot. Nhưng tôi không thể nói liệu nó có làm gì không. Nó có thêm giá trị không? Chiến lược AI của chúng tôi trông tốt trên giấy tờ nhưng tôi không thể chứng minh cho hội đồng quản trị rằng nó đã thay đổi tình hình.”
Trong khi đó, MidJourney tạo ra 200 triệu USD doanh thu hàng năm với chỉ mười một nhân viên. Đó là 18 triệu USD mỗi người. Lovable vượt mốc 100 triệu USD ARR với một đội ngũ nhỏ.
Chắc chắn, tôi có thể nghe bạn nói: đó là các startup AI mà.
Không phải. Không chỉ các đội ngũ AI-native nhỏ mới đạt được tăng tốc doanh thu từ AI. Dưới đây là một số công ty niêm yết công khai với tăng trưởng liên quan đến AI đáng kể: ServiceNow (tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước trong tự động hóa), Palantir (tăng trưởng doanh thu 39% so với cùng kỳ năm trước), hoặc thậm chí Jabil (thêm 7,5 tỷ USD doanh thu phần cứng AI cho năm tài chính 2025). Ngay cả Stryker (công nghệ y tế) cũng đang quay lại quỹ đạo tăng trưởng hai con số sau khi chuyển hướng qua thương vụ mua lại (Care.ai). Shopify đã công khai đi tất tay vào AI.
Đây đều là các doanh nghiệp rất khác nhau với chiến lược khác nhau, nhưng chúng có một điểm chung: chúng đã xoay sở để chuyển hướng sang AI ở quy mô lớn.
Trong khi đó, 95%. Trong khi đó, hầu hết các doanh nghiệp không thể chứng minh giá trị thực sự từ các dự án AI của mình, chứ đừng nói đến tăng tốc doanh thu.
Khoảng cách giữa các thực tế này đang mở rộng theo cấp số nhân, và hầu hết các nhà lãnh đạo không hiểu lý do tại sao.
Đây là sự thật: ở gốc rễ, khoảng cách xuất phát từ cách các tổ chức này xử lý thông tin và trí tuệ. Hầu hết các nhà lãnh đạo đang cố gắng gắn AI vào các cấu trúc được xây dựng cho tình trạng khan hiếm trí tuệ – các hệ thống phân cấp vốn được thiết kế khi thông tin di chuyển với tốc độ của tàu buồm. Các quản lý trung cấp của bạn tồn tại để lọc thông tin. Các cuộc họp của bạn tồn tại để chuyển giao kiến thức giữa các bộ phận. Các chuỗi phê duyệt của bạn tồn tại vì các nhà điều hành không thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh theo thời gian thực.
Bây giờ chúng ta có các hệ thống có thể xử lý mọi tín hiệu đồng thời. Và chúng ta làm gì? Chúng ta đưa trí tuệ đó vào các cấu trúc nén nó trở lại để con người tiêu thụ. Chúng ta đang lắp động cơ Formula One vào xe ngựa kéo.
Các công ty đang dẫn đầu không phải đang triển khai chiến lược AI. Đó không phải là bí mật. Họ đang tái xây dựng cho tình trạng dồi dào trí tuệ. Họ đang tìm cách đưa ra quyết định trong vài giờ thay vì vài tuần như thường lệ. Họ đang tăng nhịp độ lặp lại lên hàng ngày hoặc hàng tuần trong khi bạn di chuyển theo nhịp độ hàng quý và lên lịch họp để thảo luận về thay đổi.
Tôi viết bài này để cung cấp cho bạn một bản thiết kế tái xây dựng cách thông tin chảy trong doanh nghiệp của bạn, để bạn thực sự có thể trở thành AI-native từ nền tảng.
Những gì bạn sẽ tìm thấy bên dưới:
- Lý do hầu hết các sáng kiến AI được thiết kế để thất bại – các “kháng thể” tổ chức đảm bảo tỷ lệ thất bại 95%, được hỗ trợ bởi dữ liệu của MIT và các ví dụ thực tế.
- Ba sự chuyển dịch cơ bản phân biệt 5% thành công – không phải thay đổi công nghệ, mà là tái kiến trúc cách dữ liệu chảy, quyết định được đưa ra, và giá trị được tạo ra.
- Một lộ trình chuyển đổi dựa trên thực tế – không phải thời gian biểu khát vọng, mà là chuỗi thay đổi chính xác phải xảy ra để tái xây dựng cho tình trạng dồi dào trí tuệ.
Đây không phải là một hướng dẫn chiến lược AI khác, vì bạn không cần thêm một chiến lược AI nữa. Đây là bản thiết kế để nhận ra rằng tình trạng khan hiếm trí tuệ đã kết thúc hai năm trước, và hầu hết các tổ chức vẫn được kiến trúc cho kỷ nguyên sai lầm.
5% thành công hiểu điều này. Họ đã ngừng hỏi “Làm thế nào để triển khai AI?” và bắt đầu hỏi “Với trí tuệ nhiều gấp 100 lần, chúng ta nên tái xây dựng gì?”
Câu trả lời cho câu hỏi đó thay đổi mọi thứ.
Nguồn: fortune