Miss Universe 2021 trước giờ lên ghế nóng: 'Sắc đẹp chỉ chiếm 1%'

Được hỏi cụ thể hơn về phát ngôn "ngoại hình chỉ chiếm 1%", Harnaaz khẳng định không nghi ngờ gì về điều đó.

"Riêng tôi, tôi không còn gì nghi ngờ cả. Nhan sắc không phải thứ duy nhất. Quan trọng là bạn cảm thấy mình xinh đẹp, bạn tôn trọng bản thân mình, bạn nhận ra mình có nhiều khuyết điểm. Bạn chiến thắng bởi vì nhận ra mình không hoàn hảo. Đó là điều bạn nhận được từ nền tảng cuộc thi.

Những người từ các quốc gia khác nhau, nền văn hóa khác nhau cùng đến để thể hiện điểm khác biệt của mình, truyền cảm hứng cho phụ nữ và nam giới rằng: 'Đây là tôi, tôi đặc biệt, tôi sẽ chiến đấu bằng mọi giá'. Đó cũng là lý do mà tôi đứng lên chiến đấu cho mọi giấc mơ mà mình mong muốn", hoa hậu 22 tuổi nói.