Miss Grand mặc đầm như vải màn, xách váy catwalk

Sau mùa thi kỷ niệm 10 năm, vị thế và hình ảnh của Miss Grand International vẫn đang trên đà tụt dốc. Không chỉ bị chỉ trích vì nhiều lùm xùm mà cách đãi ngộ với đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế cũng là một dấu chấm hỏi lớn.

Mới đây, hình ảnh Top 10 MGI 2022 cùng catwalk trên sân khấu khiến người xem vô cùng ngán ngẩm vì tân hoa hậu bị chọn trang phục vừa kém sang, vừa khó nhằn nhất khiến cô phải vừa đi vừa xách váy.