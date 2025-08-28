Miss Audition Ngọc Anh trước khi bị bắt: 20 tuổi cưới chồng, 30 tuổi ly hôn, sống sang chảnh

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc Anh (còn gọi là Miss Audition Ngọc Anh) cùng nhiều người khác để điều tra về các hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N 2 O (khí cười) tại quán bar Lava, phường Sài Gòn, TPHCM.

Ngọc Anh (áo trắng, đứng giữa) và các đối tượng ở cơ sở kinh doanh "Lava" bị khởi tố vì hành vi buôn bán "khí cười"

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Ngọc Anh và 4 đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn mã hóa "khí cười" dưới tên đồ uống khác trên phần mềm bán hàng và hóa đơn, nhằm che giấu hành vi vi phạm. Thanh toán được thực hiện bằng nhiều hình thức như tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản với nội dung giao dịch ngụy trang.

Nguồn cung khí N2O được duy trì thông qua liên lạc "kín" trên Zalo, Telegram và giao nhận bằng dịch vụ xe công nghệ. Sau khi nhận hàng, nhân viên quán cất giấu bình khí tại khu vực bếp hoặc kho nhằm tránh sự phát hiện.

Ngoài Ngọc Anh và 4 đồng phạm đã bị bắt, một số nhân viên khác cũng bị xác định có hành vi tiếp tay, tham gia phục vụ hoặc che giấu tang vật. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1988 tại Hà Nội, là một trong những hotgirl đời đầu nổi bật của làng teen Việt vào giữa thập niên 2000. Năm 2006, khi vừa tròn 18 tuổi, Ngọc Anh tham gia cuộc thi Miss Audition mùa đầu tiên.