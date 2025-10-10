MISA tặng miễn phí phần mềm cho 2 triệu hộ kinh doanh

Chương trình đồng hành miễn phí, hỗ trợ chuyển đổi toàn diện cho hộ kinh doanh

Để đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong hành trình bỏ thuế khoán, chuyển sang nộp thuế theo phương thức kê khai, MISA triển khai chương trình tặng miễn phí 3 tháng sử dụng phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Các hộ kinh doanh chưa sử dụng sản phẩm MISA có thể đăng ký nhận phần mềm miễn phí không yêu cầu điều kiện hay phát sinh bất cứ chi phí ẩn nào. Đây là hoạt động thể hiện cam kết mạnh mẽ của MISA trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận công nghệ số, chủ động làm quen với quy trình mới mà không lo gián đoạn hoạt động kinh doanh.

Nhân viên MISA (áo vàng) hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng phần mềm MISA eShop để bán hàng, xuất hóa đơn, kê khai thuế tại chợ

Theo chính sách này, các hộ kinh doanh khi đăng ký sẽ được trải nghiệm phần mềm MISA eShop - nền tảng quản lý bán hàng và khai thuế toàn diện “6 trong 1” tiên phong tại Việt Nam. Mỗi gói phần mềm được tặng bao gồm: 5.000 hóa đơn điện tử giúp phát hành hóa đơn đúng luật, nhanh chóng; nghiệp vụ quản lý bán hàng hỗ trợ bán hàng, thanh toán, theo dõi doanh thu, tồn kho, công nợ mọi lúc mọi nơi; nghiệp vụ kê khai thuế giúp tự động tổng hợp số liệu, lập tờ khai và nộp thuế đúng hạn; cùng chữ ký số điện tử phục vụ các giao dịch và thủ tục kê khai thuận tiện. Nhờ khả năng kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax, toàn bộ quy trình “Khai – Ký – Nộp” được thực hiện trọn vẹn chỉ trên một ứng dụng duy nhất, giúp hộ kinh doanh tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu sai sót trong quá trình kê khai thuế.

Từ lợi thế 30 năm dẫn đầu và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - kế toán đến cam kết song hành mạnh mẽ cùng hộ kinh doanh