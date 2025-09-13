MISA ra mắt nền tảng AI hợp nhất MISA AMIS OneAI

Toàn cảnh Lễ công bố & ra mắt MISA AMIS OneAI

MISA AMIS OneAI ra mắt dựa trên sứ mệnh đồng hành phổ cập AI cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, gia đình

MISA AMIS OneAI là nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in VietNam” dành cho doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh,... và gia đình được phát triển dựa trên sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ phổ cập AI. Đây là dấu mốc chiến lược khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ AI, mang đến giải pháp an toàn, tiên tiến, tiết kiệm với mô hình trả phí linh hoạt, giúp mọi tổ chức và gia đình Việt Nam dễ dàng tiếp cận và khai thác hiệu quả sức mạnh AI trong thực tiễn.

MISA AMIS OneAI hợp nhất các mô hình AI tiên tiến nhất.

MISA AMIS OneAI khẳng định vị thế tiên phong khi phát triển mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho Tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại đặt tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và làm chủ công nghệ. Đồng thời, nền tảng tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… với các phiên bản cao cấp và cập nhật mới nhất, mang đến trải nghiệm đa dạng, tối ưu chi phí và dễ sử dụng cho mọi đối tượng. Người dùng có thể dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả giữa nhiều mô hình AI, tận dụng khả năng tạo sinh hình ảnh và tri thức mới, qua đó nâng cao hiệu quả sáng tạo, quản trị và năng suất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình trong kỷ nguyên số.

Phiên bản MISA AMIS OneAI dành cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh