Minh Tú làm vedette khi trở lại sàn diễn, bận rộn với hàng loạt dự án mới

Được làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích là điều mà Minh Tú rất háo hức. Dù tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉn chu, chuyên nghiệp và đảm bảo an toàn của ban tổ chức đã giúp Minh Tú an tâm hơn để làm tốt vai trò của mình. Minh Tú hi vọng sắp tới dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn để mọi người trở lại cuộc sống bình thường, được làm việc và cống hiến hết mình trong lĩnh vực mình theo đuổi”.

Trong show diễn, với lối trình diễn cuốn hút, thần thái gợi cảm vốn có, Minh Tú đã tạo được dấu ấn rất đặc biệt. Ngay khi buổi trình diễn được công chiếu trên nền tảng mạng xã hội, có rất nhiều fan hâm mộ và khán giả đã dành cho Minh Tú nhiều lời khen.