Minh Hằng, Hiền Hồ suýt hớ hênh vì váy len body hiểm hóc

Minh Hằng phối đầm len móc màu trắng cùng giày bốt màu be, để mái tóc xõa lả lơi tự nhiên và nâng tầm phong cách khi đeo thêm chiếc túi xách màu đỏ từ Chanel.



Sẽ không có gì đáng nói nếu chiếc váy không có thiết kế sát nách quá đỗi hiểm hóc. Có thể thấy, thiết kế phần nách váy khá rộng khiến giọng ca "Một Vòng Trái Đất" trông sexy hơn vì lộ khuôn ngực nở nang. Cảm tưởng chỉ một phút bất cẩn là chủ nhân sẽ rất dễ lộ hàng.



Cũng là kiểu váy len ôm nhưng Minh Hằng lại mang đến vẻ ngoài dễ thương, nữ tính trong 1 set đồ khác. Set váy áo nhẹ nhàng, xinh trẻ hoạ tiết kẻ ô được Minh Hằng khéo mix thêm cardigan màu trắng bên ngoài ton sur ton.

Thời tiết nóng nực chẳng thể ngăn Hiền Hồ sắm chiếc váy ôm dáng, cao cổ có chất liệu len vặn thừng và màu be nhẹ nhàng. Không chỉ diện đồ len ấm áp, nữ ca sĩ còn mix với boots hầm hố mới toanh của Prada.

Chiếc váy len tưởng như khá kín đáo nhưng trong một bức ảnh chụp nghiêng, chi tiết khoét ngay trên eo, lộ chân ngực nửa kín nửa hở của cô nàng đã gây chú ý. Đây cũng chính là "vũ khí" gợi cảm để Hiền Hồ khoe "điểm vàng" cơ thể là vòng eo con kiến.



Lan Ngọc khoe trọn thân hình vệ nữ quyến rũ với chiếc đầm bằng len siêu mỏng manh. Chiếc váy ôm màu be có phần xẻ đùi rất nhẹ. Dù chẳng phụ kiện nhưng chiếc váy cũng đủ giúp cho khổ chủ hút trọn spotlight.

Len tăm nhẹ nhàng có lẽ là chất liệu mang chuẩn chất mùa thu nhất. Khi mà trời bắt đầu mát lạnh thì người ta sẽ không cần cotton hay vải đũi thoáng nhẹ nữa mà sẽ tìm đến một chất liệu giữ ấm vừa đủ, lại có độ co dãn tốt như len tăm. Hoa hậu Kỳ Duyên cũng từng lên đồ rất ổn áp với một chiếc váy bodycon cộc tay mix cùng kính râm sang chảnh khi xuống phố.

Thanh Hằng mang vẻ dịu dàng, cổ điển với váy hai dây len mỏng, tạo điểm nhấn bằng hàng cúc phía trước và đeo thêm dây chuyền ngọc trai.

Tăng Thanh Hà cùng 1 cách tạo dáng với 2 gam màu sắc khác nhau nhưng lại đồng chất liệu len mềm mại và siêu tôn dáng. Trong đó, màu xanh dương pastel đang lên ngôi hè 2021.



Nắng chói chang cũng không khiến Han Sara e ngại việc diện đồ len. Không chỉ diện set váy len, cô nàng còn khoác thêm cả cardigan lót bông, khoe trình độ chịu nóng "thượng thừa" để có ảnh sống ảo xinh xắn.