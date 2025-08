Minh bạch luật chơi cho KOL, KOC

Dù các biện pháp chế tài là cần thiết, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng hơn là xây dựng cơ chế hỗ trợ KOL, KOC phát triển nội dung lành mạnh. Chia sẻ tại phiên tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức, Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Trưởng Phòng giám sát thông tin mạng và phòng chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05), Bộ Công an cho biết, để phát huy hơn nữa vai trò to lớn của KOL trong công cuộc chuyển đổi số, Cục đã phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia đưa ra 3 sáng kiến, trọng tâm là chuẩn bị ra mắt tại Hội nghị KOL toàn quốc lần đầu tiên diễn ra trong tháng 8.

“Hội nghị sẽ là diễn đàn dành cho cộng đồng KOL Việt Nam, kết nối các nhà quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và KOL tiêu biểu để thảo luận giải pháp phát triển bền vững, có trách nhiệm”, Trung tá Nguyễn Tiến Cường thông tin.

Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT đánh giá mức phạt 70-80 triệu đồng đối với những quảng cáo sai phạm không đủ sức răn đe. Ảnh: Huấn Trần

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định: “Nếu chỉ dừng ở việc phạt, chúng ta sẽ mãi chạy theo xử lý vi phạm. Cần có các chương trình đào tạo kỹ năng truyền thông, pháp lý, đồng thời khuyến khích những người làm nội dung có giá trị tích cực. Chúng ta phải coi đây là một ngành nghề mới, cần được quản lý bằng những quy định chuyên biệt, thay vì áp dụng máy móc các quy định của quảng cáo truyền thống”.

KOL Mai Linh đồng tình, mong cơ quan quản lý tạo ra những sáng kiến hỗ trợ người làm nội dung chân chính, ví dụ như các quỹ hỗ trợ sản xuất nội dung hoặc giải thưởng dành cho KOL, KOC có ảnh hưởng tích cực. Khi đó, môi trường số mới thực sự trở nên công bằng.